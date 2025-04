Fortini fa incetta di pretendenti: non solo Juventus, anche gli occhi di un'altra big di Serie A sul talento della Fiorentina. I dettagli

Sondaggio del Napoli per Niccolò Fortini. Lo riporta Tuttomercatoweb.com, che scrive come l'esterno di proprietà della Fiorentina, attualmente in B alla Juve Stabia in prestito, sia stato osservato nel corso delle ultime settimane proprio dagli azzurri partenopei. Fortini ha un contratto fino al 30 giugno 2027 con la società gigliata.

Un'ottima stagione in Serie B

Ventuno presenze in campionato di cui diciotto dal primo minuto, più tre subentri e tre gare saltare per una contusione alla caviglia, il classe 2006 si sta dimostrando fra i giovani più interessanti della categoria.

Un'altra pretendente per il talento viola

Il giocatore negli scorsi mesi è stato visionato dalla Juventus a più riprese e nel mercato invernale c'è stata anche l'ipotesi di un suo rientro anticipato in viola per ampliare le risorse sugli esterni. Fortini si sta mettendo in mostra anche con la maglia dell'Italia Under 19, con la quale però non è riuscito a ottenere il pass per gli Europei.