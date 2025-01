La Juventus continua a seguire con grande interesse il viola Fortini. La Fiorentina intanto fissa il prezzo del calciatore

La Juventus, come scrive Tuttojuve.com, continua a seguire con grande interesse Niccolò Fortini, duttile esterno classe 2006 della Fiorentina, attualmente in prestito secco in Serie B alla Juve Stabia.

Il giocatore viola è piaciuto agli scout juventini

Al club bianconero il giocatore viola piace molto e di recente è stato seguito dal vivo dagli osservatori, in occasione di Reggiana-Juve Stabia, e gli uomini juventini ne hanno ricavato una bella impressione.

Il prezzo del calciatore

La Fiorentina, proprietaria del cartellino, valuta Fortini intorno ai 10 milioni di euro. Il giovane calciatore lucchese è sotto contratto fino al 30 giugno 2027 con la Fiorentina.