Accordo lampo tra Fiorentina e Milan per Sottil! Ecco le cifre e la formula dell'affare. Manca solo un dettaglio al via libera definitivo dei viola

Accordo lampo tra Fiorentina e Milan per Riccardo Sottil! Come riporta Matteo Moretto, la trattativa è impostata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro.

Adesso, scrive l'esperto di mercato, il club viola è alla ricerca di un sostituto per dare il via libera definitivo alla cessione di Sottil. Finale di mercato pazzo per la società viola.