Al termine della sfida di Conference, il terzino della Fiorentina Dodô è intervenuto ai canali ufficiali del club: “Sapevamo di giocare una partita difficile. Abbiamo visto come il Vitória ha giocato in questa fase iniziale di Conference, un ottimo livello. È stato complicato il primo tempo, stava mancando la prestazione a livello individuale ma abbiamo più qualità e nel secondo tempo siamo cambiati, siamo usciti meglio. Con questo pareggio torniamo a Firenze felici”.

“Cresciuti nella ripresa. Felici del nostro lavoro, contento per l’assist”

E aggiunge: “Davanti abbiamo creato qualcosa senza sfruttare al meglio, ma la squadra è cresciuta quando è uscita dagli spogliatoi. Adesso in campionato ci aspetta un grande lavoro, siamo felici di quello che stiamo facendo. Assist? Contento di dare mano alla squadra, lavoro per tutti. Voglio sempre dare il massimo per il collettivo, giocando così come quando abbiamo alzato il ritmo possiamo sempre dare qualcosa in più”.