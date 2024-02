Basile: "Temo che se la Fiorentina sostituisse Italiano andrebbe a peggiorare, come è già successo per i vari Chiesa, Vlahovic, Torreira..."

“Il Ballo delle incertezze”, riprendendo anche una nota canzone di Ultimo a Sanremo, si intitola così il pezzo che il giornalista, tifoso viola, Massimo Basile, ha scritto su Facebook per commentare la situazione legata al calciomercato della gestione Commisso:

“Premessa: anche il peggiore allenatore tra i dilettanti potrebbe darmi lezioni. Ma valuto sulla base dei fatti. Se la Fiorentina sostituisse Italiano, come chiede una parte della città, temo andrebbe a peggiorare. La storia recente ci dice che facciamo fatica a migliorare ciò che era buono, salvo poi correggere un anno o due dopo. Un passo indietro, due di lato, uno in avanti: il Ballo delle incertezze”.

"Andato via Chiesa, abbiamo preso Callejon.

Andato via Vlahovic, neanche ve lo dico.

Via Torreira, Mandragora.

Via Cabral, Nzola.

Poi alcune scelte sono state corrette, ma dopo aver abbassato la qualità e perso tempo".

"Via Callejon, Gonzalez.

Via Venuti, Kayodé

Via Jovic, Beltran.

Al posto di Nzola, Belotti.

Miglioramenti o correzioni di errori precedenti?"

"-1+1 è uguale a 0 anche nel calcio?

Lo chiedo perché

anche di equazioni di primo grado capisco poco".

"Italiano ha commesso errori che non ripeterà da altre parti, ma di cui abbiamo pagato noi il conto.

Se ce ne priviamo, quel conto sarà stato inutile.

E altri ne godranno".