Il Torino punta forte su Fortini, anche Baroni lancia indizi di mercato "Ci manca un elemento sugli esterni"

Il nuovo allenatore del Torino Marco Baroni ha parlato anche del mercato granata durante la conferenza stampa prima della partita fra il suo Toro e l'Inter.

Le parole di Barone

“Rinforzi? Il mercato fin qui è stato caratterizzato da coerenza e sintonia - ha detto il tecnico fiorentino - chi è andato via è stato sostituito con elementi capaci e motivati. Abbiamo salutato Sosa (esterno sinistro ceduto Crystal Palace in Inghilterra ndr), dobbiamo sostituirlo. Ci manca un elemento lì”.

La decisione su Fortini

Un ulteriore indizio questo della forte pressione del Torino sul giovane esterno viola. La Fiorentina però non ha fretta e la decisione definitiva su Fortini sarà presa dopo la partita di questa sera contro il Cagliari. Sicuramente, anche in caso di cessione, Pradè e Goretti sono intenzionati a mantenere la proprietà sul calciatore.