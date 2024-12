Antonio Cassano ha parlato durante una diretta YouTube sul canale Viva El Futbol, concentrandosi a tutto tondo sulla Fiorentina e lodando il momento della squadra di Palladino.

’Non so dove arriverà la Fiorentina, ma Palladino ha fatto un lavoro impressionante’

“Fiorentina impressionante ed impressionante quello che sta facendo. Non so dove arriveranno i viola, ma oggi dopo l’Atalanta la Fiorentina è la squadra che mi fa divertire di più, fa un calcio bellissimo. Palladino si è costruito credibilità: ricordo a inizio stagione che quando parlava diceva che vedeva miglioramenti ed io pensavo tra me e me: ‘Che c***o sta dicendo?’ Invece vedeva cose che non conosciamo, e ha avuto i c******i”.

‘Beltran in questo momento è il plus della Fiorentina’

“Quando Gudmundsson si è fatto male, Palladino ha inserito Beltran e oggi è l’argentino che gioca, non l’islandese. Ha provato Biraghi da difensore centrale, non è andata bene e l’ha tolto. Kean è andato in panchina col Cagliari. Palladino sta dimostrando grande personalità e conoscenza… quando si lavora con qualità arrivano anche i risultati. È partito con un 3-4-2-1/3-5-2 e poi ha trovato col 4-2-3-1 l’abito per la sua squadra. Sta facendo un lavoro stratosferico, vero che Kean finalizza tutto, ma Beltran è il plus della Fiorentina in questo momento. Colpani l’ha portato lui e gli sta dando fiducia, però ha scelto Ikone col Cagliari. Ha messo dentro anche Sottil”.