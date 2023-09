Non solo l'abbonamento, anche la tessera del tifoso raddoppia. Ecco il nuovo prezzo... e la scadenza più ravvicinata

Alcune novità per quanto riguarda la tessera del tifoso della Fiorentina. Non solo l'aumento, vortiginoso, del prezzo dell'abbonamento al campionato, ma pure la InViola Card quest'anno è rincarata. La tessera che serve per sottoscrivere il tagliando delle 19 partite casalinghe, infatti, è passata dal costare 10 euro al suo doppio, ovvero 20 euro. Un aumento non di poco conto sia per coloro che devono rinnovare l'abbonamento che per quelli che invece lo vogliono fare per la prima volta.

Ma non è finita qui. Da questa stagione sportiva, la validità delle nuove card non sarà più di 5 anni, come in passato, ma di soli 2 anni, meno della metà quindi della precedente data di scadenza. Fatto che, per forza di cose, costringe a spendere 40 euro per poter acquistare lo stesso numero di abbonamenti rispetto al costo della precedente InViola Premium/Gold Card.