La Conference chiama e il Franchi inizia a rispondere: anche quest'anno c'è il mini-abbonamento per i tifosi viola. I dettagli

La Conference League si avvicina e da oggi è possibile acquistare un mini-abbonamento per le tre partite casalinghe della Fiorentina al Franchi. Vediamo le tre fasi di vendita selezionate dal club gigliato:

1°FASE PRELAZIONE ABBONATI PRO 2023/24​: da Mercoledì 13/09/2023 ore 15.00 a Martedì 19/09/2023 ore 13.00​. Gli abbonati alla Stagione 2023/24 con abbonamento «Pro» potranno confermare il loro posto o sceglierne un altro libero dalle prelazione di tutti gli abbonati 2023/24 alla tariffa più vantaggiosa «Pro» a loro dedicata. Potranno già acquistare in prelazione anche gli abbonati 2023/24 UNDER 14 abbinati contestualmente agli abbonati «Pro».​

2°FASE PRELAZIONE ABBONATI EASY 2023/24: da Venerdì 15/09/2023 ore 15.00 a Martedì 19/09/2023 ore 13.00​. Gli abbonati alla Stagione 2023/24 con abbonamento «Easy» potranno confermare il loro posto o sceglierne un altro libero dalle prelazione di tutti gli abbonati 2023/24 alla tariffa «Easy» a loro dedicata. ​Potranno già acquistare in prelazione anche gli abbonati 2023/24 UNDER 14 abbinati contestualmente agli abbonati «Easy».​

3°FASE PROMO PRO/EASY E INTERO​: Da Martedì 19/09/2023 ore 15.00 a Mercoledì 04/10/2023 ore 23.59​. Proseguono le tariffe scontate per gli abbonati alla Stagione 2023/24 «Pro» e «Easy» senza però la prelazione sul posto in abbonamento e parte la vendita libera per tutti gli altri possessori di InViola Premium/Gold Card.​

Prezzi e ulteriori info sul sito ufficiale di vendita di ACF Fiorentina.