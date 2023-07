Lo sgambetto lusitano: lo Sporting Lisbona è pronto ad abbracciare il capitano del Lecce. Ecco le cifre

Il capitano del Lecce alla Fiorentina? Purtroppo, adesso è troppo tardi. Dopo la notizia riportata da Gianluca Di Marzio, anche il quotidiano portoghese Record parla dello Sporting Lisbona che avrebbe trovato l'accordo con il Lecce per il trasferimento del centrocampista danese Morten Hjulmand.

Si scrive di una cifra intorno ai 15 milioni di euro, 12 di parte fissa più 3 di bonus. Un'operazione in dirittura d'arrivo per il club lusitano, gemellato, tra l'altro, con la Fiorentina, che si sta per assicurare uno dei migliori prospetti dell'ultima Serie A. La Viola, adesso, dovrà necessariamente virare su altri profili per il centrocampo. Aspettando sempre la fatidica cessione di Sofyan Amrabat.