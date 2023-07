E alla fine arriva l'inserimento forte dello Sporting su Hjulmand: club portoghese già d'accordo con il Lecce

Poteva essere ma alla fine probabilmente non sarà l'obiettivo grosso della Fiorentina per il centrocampo: Morten Hjulmand infatti è un passo dallo Sporting Lisbona. Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky i biancoverdi hanno trovato l'accordo con il Lecce e devono solo chiudere l'accordo con il giocatore. Più probabile a questo punto che la società viola si orienti su Dominguez o su qualche altro profilo ancora non uscito fuori.