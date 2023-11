Sentite Marelli: "Favorevole all'introduzione dell'espulsione temporanea nel calcio. Ne gioverebbe lo spettacolo"

A TVPlay ha parlato l'ex arbitro Luca Marelli, ora opinionista di DAZN, per commentare la possibile introduzione dell'espulsione a tempo nel calcio. Questa la sua opinione a riguardo: “Ne parlavo da tempo e non posso che essere d’accordo, è un’idea che mi piace perché penalizza nell’immediato chi ha comportamenti eccessivi, le proteste tra l’altro sono molto antipatiche anche da vedere, perciò secondo me ne gioverebbe anche lo spettacolo, non tanto per l’inferiorità numerica ma perché se dovesse essere introdotta ci sarebbero molte meno proteste.

Normale che qualcuno non sia d'accordo, come ha ben detto ci sono state le stesse reazioni nel momento in cui è stato introdotto il VAR. Ancora adesso ci sono alcuni puristi che vorrebbero tornare all’epoca pre-VAR, ma naturalmente non si torna indietro. Le proposte valide van tenute in considerazione e secondo me quest’ipotesi è validissima. Durata? Una decina di minuti".

