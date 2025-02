L'edizione odierna de Il Pentasport ha cercato di fare il punto della situazione in casa Fiorentina, a due giorni dalla delicata sfida casalinga contro il Como di Cesc Fabregas. L'emittente ha cercato in primis di far luce sulle condizioni di Yacine Adli, ormai ai box da qualche settimana. Nonostante i 16' giocati nella sfida del Franchi contro l'Inter, il centrocampista francese è stato nuovamente escluso dalla trasferta di San Siro di lunedì scorso. Secondo quanto riportato il tecnico gigliato però non sembra volerlo rischiare.

Fagioli permette a Palladino di risparmiare Adli, confermato Mandragora

Il dolore alla caviglia non sembra lasciarlo, costringendolo spesso a doversi allenare a parte durante gli ultimi allenamenti. La sensazione è che il giocatore possa esser convocato, ma che possa restare in panchina per tutta la partita. L'arrivo di Fagioli infatti cautela Palladino, che adesso può permettersi di lasciare a riposo l'ex Milan per un altro turno. Chi invece spinge per tornare in campo dal primo minuto è Danilo Cataldi, anche costretto in infermeria da qualche mese. Il giocatore vorrebbe giocare dl primo minuto, ma per quello che filtra Palladino gli preferirebbe qualcuno di piu fresco: con molta probabilità contro il Como vedremo un centrocampo composta da Mandragora-Fagioli e Folorunsho impiegato “alla Bove” come esterno offensivo.

L'identikit del sostituto di Kean è chiaro: Beltran e Gudmundsson in appoggio di Zaniolo

Per quello che invece riguarda il sostituto di Moise Kean, out per squalifica dopo 5 cartellini gialli, con ogni probabilità il giocatore designato dovrebbe essere Nicolo Zaniolo: l'ex Atalanta ha già svolto il ruolo di centravanti in passato, unico tra i presenti nella rosa gigliata assieme a Beltran. Alle sue spalle dovrebbero agire l'argentino e Gudmundsson, con quest'ultimo chiamato a dare una scossa alla sua stagione dopo gli ultimi mesi in sordina.