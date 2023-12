Beltran vola a Parigi ma non per il mercato: weekend a Disneyland con la fidanzata. VIDEO

Per un argentino che continua ad allenarsi per abbreviare i tempi di rientro dall'infortunio, Nico Gonzalez, ce né un altro che dopo l'importante vittoria di ieri contro il Torino, che proietta la Fiorentina in zona Champions League, si gode con la fidanzata i giorni di riposo concessi da Italiano a tutto il gruppo.

Stiamo parlando di Lucas Beltran, che dopo un inizio di stagione in salita adesso sta piani piano entrando in forma: e le tre reti consecutive messe a segno nel mese di dicembre ne sono la conferma. L'attaccante numero 9 ha approfittato dei giorni liberi per andare con la compagna a Disneyland Paris.

Questa la Instagram Stories pubblicata da Beltran: