Ballardini si prepara alla delicata sfida in ottica salvezza contro la Fiorentina al Franchi. Il suo Sassuolo è attualmente penultimo e deve vincere per sperare in una rimonta verso la permanenza in Serie A.

Per farlo il tecnico dei neroverdi si affiderà a Consigli in porta, Toljan, Erlic, Ferrari e Doig in difesa, Racic e Boloca in mediana, mentre sulla trequarti il trio formato da Bajrami, Thorstvedt e Volpato. Davanti il solito Pinamonti. Da valutare l'utilizzo di Viti in difesa e M.Henrique sulla trequarti.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Viti; Racic, Obiang; Volpato, Thorstvedt, Bajrami; Pinamonti