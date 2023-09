Non ha avuto fine la partita di Eredivise tra Waalwijk-Ajax, la cui fine è stata anticipata per il gravissimo infortunio riportato dal portiere della squadra di casa Etienne Vaessen. Sul risultato di 2-3, all'84', un durissimo scontro tra l'estremo difensore e Brobbey, giocatore dell'Ajax, ha costretto l'arbitro prima a sospendere il match temporaneamente e poi definitivamente.

Dopo lo scontro lo staff sanitario si è precipitato in campo e fin da subito si è capita la gravità della situazione con i medici che hanno immediatamente iniziato il massaggio cardiaco. Intorno al portiere si è creato il capannello di giocatori e persone, molte delle quali in lacrime. Vaessen è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Si attendono novità.

AGGIORNAMENTO ORE 23:50 - Vaessen è in ospedale, le sue condizioni sono stabili ed è cosciente