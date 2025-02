La Nazione: dalle stalle alle stelle, è il Palladino show

Sulla prima pagina del QS de La Nazione: “Kean e Ranieri Gli uomini d’oro di Palladino”. A pagina 3: “E ora Palladino is on fire. I giovani, i giocatori jolly e le «strambate» tattiche. Le tre carte di Raffaele”, in taglio basso: “Prima «flexa», poi fa la danza Griddy. Se Kean è imitato anche dai bambini” e “Grinta e tempismo, la pasta del capitano. Ranieri e quel passaggio di consegne”. A pagina 4: “Bad boy? No, solo Zaniolo. Ritorno e voglia di riscatto: 'Questa è la mia famiglia Vinciamo la Conference'”. A pagina 5: “La vittoria strappa record Nove di fila? Così non vale. Andata chiusa a quota 35 Non accadeva dal 2015-16” e di spalla: “Fantasia e creatività. A cena con gli avanzi Palla come le nonne”.