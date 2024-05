L'Atalanta non si ferma più: batte la Roma, sale quinta da sola... e manda il Bologna in Champions. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco concluso il big match tra Atalanta e Roma, che metteva in palio punti importantissimi in chiave Champions League. La squadra di Gasperini è partita fortissimo e nel giro di due minuti, tra il 18' e il 20', si è portata sul 2-0 grazie alla doppietta di uno straripante De Ketelaere.

Atalanta quinta da sola, Bologna in Champions

La Roma è rimasta in partita solo grazie al palo, che ha respinto la punizione di Koopmeiners. Nella ripresa il rigore conquistato da Abraham e trasformato da Pellegrini, che però non è bastato. L'Atalanta ha mantenuto il 2-1 fino alla fine, conquistando tre punti che significano quinto posto in solitaria. Peraltro, con questo risultato, Juventus e Bologna sono matematicamente qualificate in Champions League.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 92, Milan 74, Bologna 67, Juventus 67, Atalanta* 63, Roma 60, Lazio 59, Napoli 51, Fiorentina* 50, Torino 50, Genoa 46, Monza 45, Lecce 37, Verona 34, Cagliari 33, Empoli 32, Frosinone 32, Udinese 30, Sassuolo 29, Salernitana 16.

* = una partita da recuperare.