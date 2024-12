Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto a SportMediaset prima della gara di Coppa Italia contro l'Empoli parlando anche delle condizioni mediche del giocatore viola Edoardo Bove.

"Bove sta recuperando"

Ferrari si esprime così su Bove: "Sta recuperando e siamo contenti. Bisogna avere pazienza, anche rispetto per lui, ha cambiato reparto e quindi le cose vanno meglio, è nelle mani giuste e sta bene. Ha lasciato la terapia intensiva, per la precisione è passato in un reparto che si chiama utic, di livello di delicatezza inferiore".

“La Coppa Italia è significativa per noi”

Sulla gara di stasera commenta: "Oggi è importante per i ragazzi, per l'affetto che c'è in questo gruppo, per chi c'era domenica e per i tifosi, le testimonianze sono state meravigliose da parte di tutti. Questa partita per noi è importante, la vogliamo portare a casa perché abbiamo una spinta in più e perché per noi la competizione è molto significativa".