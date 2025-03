Un durissimo Giovanni Galli quest'oggi nel suo consueto intervento a Lady Radio contro Raffaele Palladino. L'ex portiere e dirigente viola si è espresso così nei confronti dell'allenatore della Fiorentina: "Non mi sono piaciute le parole nel post gara di Palladino. serviva vincere contro il Lecce, ma salvo solo il risultato. Palladino deve prendersi le proprie responsabilità, non mi piacere vedere un allenatore prendere per il naso i tifosi. Deve avere la forza di ammettere le proprie colpe.

Che sia coerente, perché perché non siamo noi a doverti far ridere, devi essere tu a farci sorridere con le prestazioni in campo. Al momento la Fiorentina lo ha fatto solo per 8 partite. Adesso ci fa ridere per quello che ci fa vedere. I giocatori fuori ruolo li mette lui, mica io. Biraghi centrale di difesa e Quarta a centrocampo? E' inutile che ora neghi. Contro il Como Beltran e Folorunsho erano fuori posizione, così come Zaniolo e Fagioli.

Io mi fido di Galliani e quando ha scelto Palladino, ho pensato subito che fosse buono. Poi però lui fa l’allenatore da un anno e mezzo, quindi non venga ad insegnarci cos’è il calcio. Che ce lo dimostri in campo e poi magari potrai darci lezioni in cattedra. Se Palladino non si accorge di aver messo i giocatori fuori ruolo allora è bene che siano fatte riflessioni per spostarlo altrove".