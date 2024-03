Abu Fani: "Gonzalez e Bonaventura due giocatori tra i migliori al mondo. Ma il Maccabi Haifa può eliminare la Fiorentina, a patto che..."

La scorsa estate Mohammad Abu Fani ha deciso di trasferirsi dal Maccabi Haifa al Ferencvaros in Ungheria. Ha avuto modo di affrontare la Fiorentina due volte nel corso di questa stagione in Conference League.

“Tutto è possibile”

Con lui, One ha deciso di parlare del match di domani sera che sarà valido come andata degli ottavi di finale della competizione europea: "La Fiorentina è un grande club in Italia e nel calcio mondiale in generale - ha detto Abu Fani - Tutti rispettano questo società e la sua squadra attuale è eccellente, ma in due partite singole tutto è possibile. Credo che se il Maccabi Haifa gioca in modo intelligente e arriva a pressarlo in difesa, allora qualcosa di buono può fare. Noi non abbiamo perso contro di loro e secondo me siamo una squadra allo stesso livello del Maccabi Haifa. Ecco perché dico che è un'impresa possibile".

“Due giocatori di livello mondiale”

Poi aggiunge sulla Fiorentina e i suoi giocatori: “Li abbiamo affrontati due volte e abbiamo pareggiato. Non devi mai rallentare contro di loro, perché ci hanno raggiunti al 90' quando eravamo sicuri che li avremmo battuti. Hanno alcuni giocatori pericolosi, ma in due partite con una buona difesa e attaccando in maniera rapida è possibile superarli. Li abbiamo pressati uno contro uno in difesa. Hanno giocatori di altissima qualità e tra loro ci sono due giocatori che sono tra i migliori al mondo come Nico Gonzalez e Giacomo Bonaventura. Fanno tutto, sono al massimo livello che ci sia. Nelle partite contro di loro li abbiamo pressati forte e in maniera aggressiva e questo ci ha aiutato”.