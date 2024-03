Un'assenza pesante per la Fiorentina, ma non è l'unica in vista del Maccabi Haifa

Allenamento di rifinitura per la Fiorentina al Viola Park in vista dell'impegno di Conference League contro il Maccabi Haifa.

Un'assenza pesante

C'è un'assenza pesante da segnalare per i viola: quella di Arthur. Il centrocampista non è in campo al pari di Kouame (postumi della malaria) e di Christensen che sta facendo riabilitazione dopo l'operazione al menisco. Sabato scorso il brasiliano ha ricevuto un colpo alla caviglia durante il match contro il Torino.

Lungodegente recuperato

E' invece regolarmente in gruppo Castrovilli che ormai può dirsi recuperato, ma il centrocampista non è utilizzabile in Europa perché non inserito nelle liste Uefa.