Dopo Maehle e Demiral, arriva la difesa di Gasperini: "Se non hai squadre da 300 milioni devi essere più forte fisicamente degli altri"

Le dichiarazioni di Maehle contro Gasperini hanno fatto discutere a poco più di una settimana dalla sfida contro la Fiorentina. L'ex difensore dell'Atalanta ha accusato l'allenatore di avere una gestione dittatoriale: “Con lui non ti senti una persona, ma un numero. Non c'è alcun rapporto e non c'era davvero alcuna libertà. Gestione basata sulla paura, quasi dittatoriale”.

Parole dure, che hanno ricevuto anche l'appoggio di Demiral sui social. A prendere invece le difese di Gasperini ci ha pensato Malinovskyi, neo acquisto del Genoa.

L'ucraino si è espresso ai microfoni di Sky sulle parole di Maehle e la situazione all'Atalanta di Gasperini: "Com'era? Duro, ma abbiamo raggiunto tre volte l'Europa League e tre volte la Champions. Sicuramente difficile, ma se vuoi raggiungere traguardi e risultati devi fare come le squadre grandi. Se non hai squadre da 300 milioni devi essere pronto fisicamente e essere più forte di altri".