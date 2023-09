Intervento riuscito per il giovane Presta. Le ultime sull'attaccante di Galloppa

A seguito dell'infortunio rimediato nella prima giornata di campionato contro la Roma, Francesco Presta si è operato al ginocchio. L'attaccante classe 2005 della Fiorentina Primavera è finito sotto i ferri per sistemare il brutto trauma patito alla prima con il nuovo tecnico Galloppa, come vi avevamo raccontato in esclusiva su Fiorentinanews.com.

Ebbene, fortunatamente l'intervento è riuscito perfettamente come ha raccontato lo stesso ragazzo attraverso i propri canali social. Adesso, dopo l'intervento del professor Mariani di Villa Stuart, per il giovane 2005 si attende un lungo riposo. Con la speranza comunque di riaverlo il prima possibile.