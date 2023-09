Non ci aspettavamo di ricevere notizie incoraggianti sull’infortunio di Francesco Presta e le attese, purtroppo, sono state confermate. L'attaccante classe 2005 della Fiorentina Primavera era uscito in lacrime per un duro colpo subito al ginocchio sinistro durante la prima partita di campionato contro la Roma.

Nonostante non si abbiano grossi dettagli sulla diagnosi precisa dell’infortunio, secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com il giovane gigliato dovrebbe andare sotto i ferri in queste ore per un’operazione chirurgica. Un infortunio che dunque lo terrà fuori dal campo per diversi mesi, con la possibilità concreta che la sua stagione, sfortunatissima, sia già finita alla prima partita di campionato. Galloppa perde così uno dei migliori talenti in rosa.