Pellegrini sogna il percorso in Conference del suo Betis: "Sarebbe fantastico incontrare il Chelsea in finale"

Domani la Fiorentina sarà impegnata nuovamente in Conference League; dopo l'1-2 dell'andata in Slovenia, al Franchi arriva il Celje per il ritorno dei quarti di finale. Dallo stesso lato del tabellone, c'è il Betis Siviglia che approccia anch'esso a un ritorno piuttosto tranquillo e favorevole. Il tecnico Manuel Pellegrini non si scompone, ma tenta anche di fantasticare.

“Il Chelsea in finale? Sarebbe fantastico”

Ecco le sue parole in conferenza stampa: “L'unica cosa importante, adesso, è superare i quarti di finale. Isco sta bene, gli è passato il dolore alla gamba dopo l'operazione ed è al 100%. Non so quale sarà l'undici per domani, l'unica idea che ho in testa adesso è la qualificazione. E dopo? Ci concentreremo sulla semifinale, non penso che esistano avversari più facili o difficili. Diciamo che sarebbe fantastico incontrare il Chelsea in finale”.