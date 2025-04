Palladino: "Gosens e Parisi hanno recuperato, domani ci saranno. Siamo ambiziosi e vogliamo rimanere in corsa sia in Conference che in campionato"

L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha presentato così la gara di domani contro il Celje: “La squadra sta bene, ha lavorato con grande intensità e a parte gli squalificati e gli esclusi dalla lista UEFA sono tutti a disposizione ad eccezione di Colpani, che potrebbe tornare settimana prossima. Gosens e Parisi hanno recuperato e stanno bene. Stiamo ragionando di partita in partita, vogliamo essere competitivi su tutti i fronti come ho detto fin dal primo giorno. Siamo ancora in corsa per l'Europa ad aprile, lottando con tante squadre importanti. Vedremo dove arriveremo in campionato e in Conference, ma siamo ambiziosi e vogliamo raggiungere il massimo risultato possibile”.

Poi ha aggiunto: “Domani sarà una partita difficile, anche il Celje vuole passare ma per noi sarebbe motivo di grande soddisfazione raggiungere la semifinale. Abbiamo studiato bene gli avversari e preparato un piano gara diverso, cambieremo qualcosa. Conterà l'atteggiamento, voglio vedere una squadra avvelenata e con grande energia. Chiunque scenderà in campo dovrà essere consapevole dell'importanza di questa partita”.

Sul Parma: “Volevamo i tre punti, ma ci sono anche gli avversari e in fin dei conti è stata una partita equilibrata con occasioni da una parte e dall'altra. Se l'avessimo sbloccata l'avremmo vinta, non ci siamo riusciti ma nelle ultime sei partite abbiamo fatto quattro vittorie e due pareggi. Sicuramente c'è da migliorare ma la continuità la stiamo trovando”.