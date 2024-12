Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano risponde al ds viola Daniele Pradè a DAZN: “Mi unisco alle condoglianze per Raffaele Palladino, ci dispiace tantissimo. Al mio ex direttore sportivo dico che anche ultimamente ho fatto le stesse esultanze, non volevo mancare rispetto a nessuno, anche perché poi dopo vado subito dentro lo spogliatoio. Se io ho l'ho deluso come uomo lui secondo me ha esagerato”.

Sul suo passato in viola e il Bologna

E prosegue: "I miei tre anni a Firenze sono stati straordinari con dei ragazzi straordinari, la diatriba con il direttore voglio chiuderla qua. Il Bologna? Stiamo ottenendo dei risultati, siamo contenti per stasera perché vogliamo continuare a fare punti".

Sulla Fiorentina di adesso

E sulla Fiorentina aggiunge: "La Fiorentina arrivava da otto vittorie, abbiamo messo attenzione in difesa su Kean, Colpani, Beltran e Sottil quando è subentrato. La Fiorentina è una squadra tosta e merita di essere dove è adesso in classifica, aver vinto contro una squadra così è importante per noi".