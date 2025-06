Viviano: "Non sono dispiaciuto per il ritorno di Pioli, la Fiorentina ritrova un tecnico aggiornato. Gli altri nomi mi piacevano tutti"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Emiliano Viviano è intervenuto a Radio Bruno Toscana sulle questioni di attualità in casa viola e azzurra, in tema Nazionale: “Non avrei mai immaginato di arrivare così in basso, soprattutto dal punto di vista gestionale. Ci sono veramente troppe polemiche… Credo che la Nazionale debba essere al di sopra, ma mi pare di avvertire una disaffezione generale. Non credo nemmeno che i giocatori siano così scarsi per questi risultati. Si riparta da voglia e senso di appartenenza. Aggiungo una cosa: c'è anche una comunicazione sbagliatissima. Il presidente federale ha detto che la Norvegia è una corazzata più forte di noi… non è vero una sega”.

Sulla scelta di Pioli: “In Arabia si è fatto un bel salvadanaio, ora tornare in un posto dove è voluto bene e dove trova alcune basi per ripartire ci sta. Io non sono dispiaciuto per il suo ritorno, ha seguito il calcio ed è molto aggiornato. Ha i suoi aspetti positivi e negativi. Gli altri nomi accostati alla Fiorentina, comunque, per un motivo o per un altro mi piacevano tutti. Farioli? Sarei stato intrigato per motivi diversi”.