L'ex direttore sportivo dell'Empoli e tifoso della Fiorentina Pino Vitale ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Pioli è un allenatore navigato, che conosce la piazza e che diede le dimissioni in un momento in cui lo stavano trattando male. Con lui si fa un salto di qualità, non più un giovane ma un tecnico esperto che avrà sicuramente chiesto determinate garanzie. So che vuole un uomo di fiducia in società, uno come Giovanni Galli o Antognoni per intenderci. Per quanto riguarda la rosa, il nodo principale è l'attaccante: Kean deve rimanere, perché anche con 50 milioni sarebbe difficile trovare un bomber come lui”.

“Pioli è in grado di gestire Gudmundsson”

Su Gudmundsson: "E' un talento, secondo me non è così scontato trovare di meglio a quelle cifre qualora non lo si riscattasse. Di sicuro il Genoa non farà sconti, anche perché ha già della altre offerte sul tavolo. Io credo che Pioli possa essere in grado di gestire il ragazzo, a differenza di ciò che ha fatto Palladino con cui il feeling non è mai nato”.

“Mi sembra strano che il Torino non riscatti Biraghi”

Sui rientri dai prestiti: “Biraghi è stato accolto bene dai tifosi, a Torino ha fatto il suo e mi sembra strano che non venga riscattato. Riguardo agli altri, onestamente non ne vedo neanche uno dentro il progetto. La Fiorentina però non può continuare a pagare metà stipendio ai calciatori in prestito, come ha fatto quest'anno con Christensen e Kouame. La dirigenza avrà molto da lavorare in uscita, sarà importante ricavarne il più possibile. Fortini lo potrebbero tenere, come vice Dodò sempre sperando che il brasiliano resti".