Piccinetti: "Pioli ha già dato le sue direttive per il mercato. Biraghi? Il suo ritorno sarebbe solo un dispetto a Palladino"

L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti è intervenuto a Lady Radio: “Dzeko è buono per incrementare la rosa, ma se dovesse andare via Kean non potrebbe certo esserne il sostituto. Parliamo di un attaccante di grande esperienza, un campione e un professionista serio, che come vice Kean potrebbe rivelarsi una risorsa. Nella rosa della Fiorentina ci sono però da fare degli interventi seri, se deve arrivare Pioli sicuramente avrà già dato delle indicazioni sul mercato che vuole”.

“Ritorno di Biraghi un dispetto a Palladino”

Su Biraghi: “Mandarlo via è stata una scelta di Palladino, non della Fiorentina. Se tornasse però mi sembrerebbe quasi un dispetto a Palladino, una ripicca, non mi convince. Non facciamo l'errore di riprenderlo a prescindere, bisogna capire come vorrà giocare Pioli e se eventualmente un ritorno di Biraghi corrisponderebbe alle sue idee tecniche e tattiche”.