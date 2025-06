Una mossa per lo spogliatoio e per riacquistare il consenso della piazza. Biraghi aspetta solo la chiamata di Pioli per tornare alla Fiorentina

Nelle ultime ore in casa Fiorentina è tornato di moda il nome di Cristiano Biraghi, terzino ancora di proprietà viola in prestito al Torino, che lo può riscattare per la cifra simbolica di 100mila euro. E se fino a qualche giorno fa il suo futuro sembrava essere a tinte granata, negli ultimi giorni gli scenari sono cambiati, soprattutto con Pioli che sta avanzando per diventare il nuovo allenatore della Fiorentina.

Aspettando una chiamata

Con l'addio di Palladino ai viola, Cristiano Biraghi starebbe aspettando una chiamata da parte di Pioli per ripartire da Firenze. Una figura che sarebbe importante per lo spogliatoio, per il mister e per la società, in un nuovo ciclo che si apre in un momento delicato.

Il tifo organizzato e Pradè avallano il ritorno

Da parte sua Biraghi non avrebbe dubbi sul tornare a vestirsi di viola, con la spinta che in questo senso arriva anche dal tifo organizzato e dalla società, Pradè in particolare, che vuole riacquisire il consenso della piazza. Il Torino segue, per il momento in silenzio, la vicenda. Eventuali sviluppi ci si aspettano dal giocatore, che potrebbe comunicare ai granata la sua volontà di tornare a Firenze. Lo scrive La Nazione.