Il Club Brugge è arrivato a Firenze: presente uno dei giocatori in dubbio - FOTO

Come si può vedere dai video postati nelle Instagram stories del club, il Brugge è atterrato poco fa all'aeroporto di Firenze a Peretola. Indicazioni importanti sono arrivate in merito alla presenza di alcuni giocatori, che sono sfilati davanti alle telecamere uscendo dall'aereo.

Presente il portiere Mignolet

Nel video si può vedere il portiere Simon Mignolet, che era in dubbio in seguito a qualche problema fisico accusati nei giorni scorsi. L'esperto portiere belga, ex Liverpool, sarà quindi a disposizione per la sfida di domani contro la Fiorentina sera in attesa di capire se riuscirà a partire titolare.