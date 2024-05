Volo charter organizzato per seguire la Fiorentina in Belgio: Costi e informazioni

L'ACCVC (Associazione Centro di Coordinamento Viola Club) organizza in vista della partita di ritorno di Conference League contro il Bruges un volo charter per i tifosi gigliati che vorranno seguire la Fiorentina in Belgio.

Il costo del viaggio è di 405 euro al quale bisogna aggiungere il biglietto per lo stadio. Partenza prevista per la mattina dell'8 maggio da Bologna la mattina dell'8 maggio e ritorno direttamente dopo la partita dall'aeroporto di Ostenda.

Nei costi e nel pacchetto sono inclusi anche i trasferimenti in pullman.