La Lazio dilaga a Como e raggiunge Fiorentina e Atalanta. La Roma batte il Torino di misura. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La decima giornata di Serie A si chiude con i due posticipi che vedono impegnati le romane: la Lazio vince con facilità per 5-1 contro il Como, con un espulso a testa. Scaccia le paure Juric, con la Roma che trova un'agognata vittoria contro il Torino, ex squadra dell'allenatore croato: ai giallorossi basta una rete di Dybala per l'1-0 finale.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 25, Inter 21, Atalanta 19, Fiorentina 19, Lazio 19, Juventus 18, Udinese 16, Milan 14*, Torino 14, Roma 13, Bologna 12*, Empoli 11, Verona 9, Cagliari 9, Como 9, Parma 9, Lecce 8, Venezia 8, Monza 8, Genoa 6.

*= una partita in meno.