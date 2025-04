Fabrizio Manfredini, giornalista sportivo, è intervenuto durante il PentaSport di Radio Bruno

“La Fiorentina con le big non ha sbagliato quasi mai, ma ora non gioca più difensivamente, anzi, ha iniziato a giocare a calcio. Con i giocatori che hai, devi necessariamente passare attraverso la costruzione del gioco: se hai preso Fagioli, deve esserci lui al centro del discorso, sempre. Sarà una giornata importante per puntare l'Europa che conta, ogni vittoria è fondamentale e vincere a San Siro probabilmente ti rilancerebbe per la Champions, perché credo in uno stop del Bologna. Ho visto un buon Milan nel derby di Coppa, bisogna stare attenti: nonostante ciò, ho l'impressione che la Fiorentina vada a Milano per vincere, in una giornata con tutti scontri diretti qualcuno si farà male per forza”

“Sia dal lato umano, che da quello sportivo, avere un presidente come Commisso fa bene. La sua presenza deve mandare un messaggio di ambizione per ambire a qualcosa di più di un ottavo posto. Ho sempre creduto poco agli stimoli dati dalle cene e dagli affetti, perché è il campo che restituisce i valori effettivi, ma siamo ottavi e non vorrei confermare questa posizione, ma salire: lui, con la sua presenza, ha voluto dire ‘io ci sono’”