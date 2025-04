Chivu perde una pedina offensiva in vista della trasferta al Franchi: il giallo contro l'Inter gli costa la squalifica

Intervallo di Parma-Inter, siamo sul risultato di 0-2. Chivu, allenatore dei crociati, dovrà fare i conti con un'altra assenza per il suo Parma in vista della prossima trasferta al Franchi, contro la Fiorentina.

L'unico ammonito del primo tempo, infatti, è stato Pontus Almqvist, ala brevilinea svedese, coinvolto poi anche nel fortunato gol di Thuram per il 2-0. Essendo diffidato, non sarà disponibile contro la Fiorentina causa squalifica: si va quindi ad aggiungere ad una lunga lista di infortunati sui quali Chivu non potrà contare.