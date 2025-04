Sale l'euforia europea: il Celje annuncia il tutto esaurito per giovedì. Ecco gli spettatori previsti per la sfida con la Fiorentina

Dopo la partita contro il Milan, la Fiorentina penserà all'impegno europeo di giovedì contro il Celje, in Slovenia. Oggi, i padroni di casa hanno fatto un annuncio sulle proprie pagine social.

Come si legge sui canali ufficiali della squadra slovena, infatti, i biglietti sono ufficialmente esauriti: quindi, allo stadio Z'dezele, tutti i 12.500 posti saranno occupati per una notte di calcio europeo che la Fiorentina non vorrà toppare.