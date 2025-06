Dopo il rigore sbagliato con l'Italia, Muntenau si rifà subito e mette sotto la Spagna con una gran bordata

In attesa del match di stasera dell'Italia Under 21 di Bianco e Ndour, in campo in questi minuti c'è la Romania di Louis Munteanu, calciatore di maggior talento della formazione guidata da Pancu. Nel primo match, proprio contro gli azzurri, Munteanu aveva fallito il rigore dell'1-1 allo scadere del primo tempo. Poco fa è iniziata invece Romania-Spagna, sbloccata proprio da Munteanu con una gran bordata sotto al sette per l'1-0 dei rumeni.