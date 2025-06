Fortini scalpita, ma ci sarà spazio per lui nella nuova Fiorentina? Il "jolly" che si può giocare

Se ne è parlato tanto e se ne parla ancora, ma Niccolò Fortini è stato il miglior giovane in prestito dalla Fiorentina della stagione 2024/25. Il classe 2006 di Camaiore, terzino sinistro di natura, ha vissuto un'annata strepitosa con la Juve Stabia, squadra che si è fermata soltanto al ritorno delle semifinali playoff. E chissà, se Pagliuca lo avesse avuto a disposizione anche per quella gara cosa sarebbe successo.

L'occupazione della fascia sinistra e il “jolly” di Fortini

Intanto, il prossimo allenatore viola lo incontrerà al Viola Park e lo valuterà nel corso del ritiro di Bagno a Ripoli. Sulla corsia di sinistra, la Fiorentina sarebbe già abbondantemente coperta. Gosens sarà un pilastro anche del prossimo campionato e Parisi dovrebbe rimanere ad insidiarlo. Tuttavia, l'ex Empoli potrebbe cedere a qualche offerta per andare a cercare più minutaggio, ma partiamo dall'idea che la coppia di sinistra è già sistemata. Come si potrebbe inserire allora Fortini? Ecco, qua il suo “piede” ci viene in soccorso. Come una carta jolly.

La cessione di Kayode “libera” Fortini?

Nonostante abbia disputato tutta l'ultima stagione come "quinto" mancino di centrocampo (seppur a 4, non a 5), Fortini è destro. E la cessione a titolo definitivo di Kayode e il rebus sul rinnovo di Dodo potrebbero aprirgli degli spiragli. Ancora non è stato confermato se Stefano Pioli assumerà la guida della squadra, dunque risulta difficile fare previsioni sul modulo di gioco. Fatto sta che Fortini può giocare anche in una difesa a 4, come terzino, appunto. Un potenziale talento Transfermarkt lo valuta 8,5 milioni di euro) che un club che fa del suo centro sportivo il suo fiore all'occhiello non può depauperare. L'anno di gavetta, di esperienza in cadetteria se lo è già fatto, adesso sarebbe l'ora di dargli una chance con la maglia viola addosso.