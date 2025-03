Tutta la gioia di Batistuta, la Fiorentina si riscopre grande sotto gli occhi del proprio re

C'era anche lui, Gabriel Omar Batistuta, presente ieri al Franchi per assistere a Fiorentina-Juventus. Niente tribuna d'onore per il Re Leone, bensì una presenza più ‘discreta’, in uno sky box, assieme all'assessore allo Sviluppo economico e al Turismo, Jacopo Vicini.

Non ci hanno messo molto però i tifosi viola ad accorgersi della sua presenza, tanto da dedicargli cori e applausi come ai bei tempi, quelli in cui purgava regolarmente tutte le difese avversarie.

Bati-gol ha lasciato lo stadio pieno di gioia per la vittoria, netta, della squadra e per la prestazione dei viola e resterà ancora qualche giorno in città.