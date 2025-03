Polverosi: "Altro che nemica storica della Fiorentina, la Juventus è stata una preziosa alleata dei viola per tanti motivi"

“Altro che nemica storica dei viola, la Juve quest’anno è stata una generosa e preziosa alleata della Fiorentina che deve ringraziare almeno quattro volte i bianconeri”.

La frase è stata scritta sul Corriere dello Sport-Stadio dal giornalista Alberto Polverosi, chiamato a commentare il match di ieri sera andato in scena al Franchi.

Polverosi ha poi aggiunto: “Il primo ringraziamento per i 4 punti strappati in campionato; il secondo per la cessione del vice capocannoniere della Serie A, Moise Kean; il terzo per la cessione di uno dei migliori centrocampisti italiani, Nicolò Fagioli; il quarto per i quasi 40 milioni finiti nelle casse viola per il trasferimento di Nicolas Gonzalez, un giocatore che storicamente non fa una stagione intera da anni e che quando la partita si infiamma non va mai vicino al fuoco perché ha paura di scottarsi”.