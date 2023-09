L'allenatore della Carrarese Alessandro Dal Canto ha parlato a Radio Bruno Toscana del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: “L'ho avuto come giocatore a Padova e ci ho lavorato insieme a Venezia, quindi lo conosco molto bene. Non credo che il problema degli attaccanti sia il modulo e il metodo di gioco, perché comunque Vlahovic segnava caterve di gol con Italiano. Il calcio è fatto di momenti e probabilmente Nzola e Beltran stanno attraversando un periodo complicato".

E poi sul portiere: “Formazione? Con cinque cambi e così tanto impegni è normale cambiare spesso, ma sicuramente Italiano ha ben chiaro in testa quale sia l'undici titolare. E' un ruolo in cui non farei grande alternanza, però non mi permetto di opinare le scelte di Italiano. Evidentemente ritiene Christensen e Terracciano sullo stesso livello, oppure che la concorrenza e l'alternanza non sia nociva per loro”.