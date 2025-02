I piani di Rui Costa che vanno di pari passo con quelli di Pradè: dopo Cabral, il Benfica cerca addirittura Belotti

Non sono state propriamente un successo le scelte della Fiorentina in termini di centravanti gli anni scorsi, almeno fino alla puntata su Moise Kean. Eppure c'è chi sta ripercorrendo le infauste tappe di Daniele Pradè ed è un ex grande 10 viola come Manuel Rui Costa, presidente, uomo mercato del Benfica. Dopo aver pescato Cabral proprio a Firenze, l'oggetto di interesse oggi sarebbe addirittura Belotti, secondo A Bola. Il Gallo sta trovando poco spazio a Como e potrebbe quindi cambiare aria.