Kouame lascia la Fiorentina per sei mesi ma Zaniolo è sufficiente a far rifiatare anche Kean? Resta la carta Arnautovic da giocarsi in extremis

Non che il contributo di Christian Kouame sia stato di livello tale da aprire un vuoto ora con il suo addio di fine mercato (in prestito ad Empoli fino a giugno): la Fiorentina però ora ha davvero solo Moise Kean come attaccante in rosa.

Beltran ormai è ufficialmente un trequartista e riproporlo davanti non è nei piani: per questo l'ingresso di Zaniolo potrebbe essere pensato anche nell'ottica di un giocatore più fisico da giocarsi come alternativa a Kean. Secondo il Corriere dello Sport, la carta buona in extremis potrebbe essere quella di Marko Arnautovic. Fuori dai giochi ormai Tzimas, per il quale Paok e Norimberga pretendono troppi soldi.