La mossa Daniel Maldini ha sbloccato la catena che (ri)porterà Nicolò Zaniolo a Firenze, con Kouame ormai sulla via di Empoli. Il classe ‘99 mercoledì ha giocato gli ultimi minuti in maglia Atalanta, in Champions a Barcellona ma Gasperini l’ha già tenuto fuori dai convocati per il match dei nerazzurri con il Torino: sintomo che l'addio è ad un passo. Zaniolo aspetta solo il via libera definitivo e già oggi potrebbe essere a Firenze, secondo La Nazione: l'ipotesi è quella di un week end al Franchi, visto che domani la Fiorentina ospiterà il Genoa.