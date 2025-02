Erano obiettivi pensati forse già in estate, uno almeno certamente, e che ora sono ad un passo da concretizzarsi: Nicolò Zaniolo e Nicolò Fagioli sono i due calciatori più vicini alla maglia viola in questo momento. La Fiorentina li ha cercati a lungo e ora potrebbe metterci le mani sopra, tenendosi però dei margini per uscire dalle operazioni: come riporta il Corriere dello Sport-Stadio infatti, per l'attaccante ci sono da definire dei dettagli con il Galatasaray che ne detiene ancora il cartellino. La società viola erediterà il prestito fissato dall'Atalanta l'estate scorsa ma vorrebbe rendere più complicata la realizzazione dell'obbligo di riscatto, legandolo ad una percentuale più alta del totale di presenze.

Discorso simile per Fagioli, per il quale la Fiorentina ad oggi propone un prestito con diritto di riscatto sui 20 milioni (con obbligo legato al concretizzarsi di determinate condizioni), la Juve invece vorrebbe imporre l'obbligo per avere la certezza di incassare quei soldi. In ogni caso siamo a poco più di 60 ore dal gong del mercato, a breve sarà dentro o fuori per entrambi.