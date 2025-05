A Radio Bruno ha parlato l’ex attaccante anche dell’Udinese David Di Michele, che si è espresso in vista della sfida di domenica prossima tra i friulani e la Fiorentina.

‘Palladino ha commesso qualche errore, ma forse lo sa pure lui’

“A me sembra che la Fiorentina abbia fatto il suo. Ci sono club che le stanno avanti che hanno speso molto di più, e sono avanti. Non direi che sia stata così negativa questa stagione, almeno per quelli che erano i valori a inizio anno. Credo che Palladino abbia fatto un buon lavoro, magari ha commesso qualche errore, ma forse lo sa anche lui. Poteva fare qualche punto in più, in un campionato dove quelli che sono davanti ne hanno fatti di più. Per me ha comunque fatto un buon lavoro”.

‘Runjaic era sconosciuto e c’era scetticismo, ma ha dimostrato di essere preparato'

"Inizialmente c’erano tanti dubbi su Runjaic. Sconosciuto e nuovo per il calcio italiano. C’era scetticismo, ma poi ha dimostrato di essere di livello, preparato, perché non è mai facile far bene in un club con tanti giocatori nuovi e con tante nazionalità come l’Udinese. Ha fatto bene, ottenendo una salvezza molto tranquilla. Magari ad un certo punto di stagione si poteva pensare che potesse fare anche qualcosa in più, ma non mi pare che ci fossero le possibilità come rosa, e coi tanti infortuni. Penso sia un periodo di transizione per l’Udinese, per andare almeno in Conference o Europa League il club dovrebbe fare degli acquisti di un livello superiore. Il club lavora così, prende tanti giocatori quasi sconosciuti, che fanno bene, ma per l’Europa servirebbero sforzi maggiori”.