A News.superscommesse.it l’ex calciatore della Lazio Roberto Rambaudi si è espresso sulla propria ex squadra, principale candidata ad ottenere la qualificazione alla Conference League all’ultima giornata, ma non solo.

Juventus, Roma e la stessa Lazio se la giocano ancora per la Champions League: chi la spunterà?

"È vero che la Juventus è favorita perché è in vantaggio, che va a Venezia ed è più forte dell’avversaria, ma non sarà impresa facile. La compagine di Eusebio Di Francesco ha un solo risultato a disposizione ed ha già messo in difficoltà grosse squadre. A volte ci ha perso, ma lottando alla pari, altre volte ha strappato un pari o addirittura ha fatto punteggio pieno una settimana fa contro la Fiorentina. Quindi, è ancora tutto incerto".

Se Juventus e Roma vincono e la Lazio ottiene almeno un punto contro il Lecce sarà Conference League. Per qualche squadra in passato è stata quasi un peso questa manifestazione, fin qui poco apprezzata. Per la Lazio può essere invece un’opportunità?

“Nella mentalità italiana le coppe sono importanti quando ti qualifichi, poi quando le devi disputare diventano un problema o un alibi per gli insuccessi in campionato. Io credo che, invece, la Conference League per la Lazio possa essere l’inizio di un innovativo percorso di crescita, con il nuovo allenatore Baroni che ha fatto il massimo con il materiale umano a disposizione. Credo che possano disputare una grande Conference l’anno prossimo, provando a vincerla, ovviamente andando in estate a migliorare il proprio parco giocatori”.