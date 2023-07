Amrabat l'opzione più accessibile per il centrocampo dell'Atletico Madrid. Il giocatore non ha dubbi e la Fiorentina...

Oggi il Mundo Deportivo parla dei possibili obiettivi per il centrocampo dell'Atletico Madrid, ancora in corsa per Sofyan Amrabat, marocchino in uscita dalla Fiorentina. Come riporta il sito spagnolo, quella del mediano viola è l'opzione più accessibile per il Colchoneros, con il giocatore che da sempre spinge per la destinazione spagnola (prima Barcellona, poi Atletico).

La Fiorentina chiede una cifra intorno ai 30 milioni per lui. L'Atletico ha tra gli obiettivi per il centrocampo anche Højbjerg e Verratti.